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Гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювалися 80 людей, - Луганська ОВА

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Середа 23 березня 2022 14:35
Гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювалися 80 людей, - Луганська ОВА Фото: гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювалися 80 людей (t me)
Автор: Артем Горовенко

З Рубіжного Луганської області вдалося евакуювати усіх бажаючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Наразі їх життю нічого не загрожує - люди автобусом прямують до залізничних вокзалів, а далі - до західних регіонів країни. Там на них вже очікує волонтерська спільнота, яка допоможе з їжею та житлом", - сказав Гайдай.

Гайдай також нагадав про погоджені на 23 березня місця збору для евакуації:

  • Рубіжне - вул. Чехова, 11;
  • Нижнє - вул. Паркова, 13;
  • Лисичанськ - вул. Сосюри, 324 та РТІ, кв. 40 років Перемоги;
  • Сєвєродонецьк - пр. Хіміків, 28;
  • Гірське - вул. Гагаріна, 13.

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