Гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювалися 80 людей, - Луганська ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Наразі їх життю нічого не загрожує - люди автобусом прямують до залізничних вокзалів, а далі - до західних регіонів країни. Там на них вже очікує волонтерська спільнота, яка допоможе з їжею та житлом", - сказав Гайдай.

Гайдай також нагадав про погоджені на 23 березня місця збору для евакуації: