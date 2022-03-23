Гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювалися 80 людей, - Луганська ОВА
Фото: гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювалися 80 людей (t me)
З Рубіжного Луганської області вдалося евакуювати усіх бажаючих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Наразі їх життю нічого не загрожує - люди автобусом прямують до залізничних вокзалів, а далі - до західних регіонів країни. Там на них вже очікує волонтерська спільнота, яка допоможе з їжею та житлом", - сказав Гайдай.
Гайдай також нагадав про погоджені на 23 березня місця збору для евакуації:
- Рубіжне - вул. Чехова, 11;
- Нижнє - вул. Паркова, 13;
- Лисичанськ - вул. Сосюри, 324 та РТІ, кв. 40 років Перемоги;
- Сєвєродонецьк - пр. Хіміків, 28;
- Гірське - вул. Гагаріна, 13.