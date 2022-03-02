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Російська армія заблокувала роботу швидкої допомоги в Тростянці

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Середа 02 березня 2022 14:15
Російська армія заблокувала роботу швидкої допомоги в Тростянці Карета швидкої допомоги (Фото: avtospetsprom.com)
Автор: Константин Широкун

Тростянець повністю зайнятий російськими військами. Окремі групи солдатів заблокували роботу бригад швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міра Тростянця Юрія Бови.


Станом на 02 березня в Тростянці склалася вкрай напружена ситуація. Центр міста повністю окупований російською армією. Бригади екстреної медичної допомоги заблоковані російськими військами, у зв'язку з чим вони не мають можливості обслуговувати виклики.

За словами мера міста, Тростянецька міська лікарня продовжує працювати в посиленому режимі. Лікарі первинної медичної допомоги консультують онлайн. Юрій Бова також закликав людей зберігати спокій, і не наражати себе на небезпеку, по можливості залишаючись вдома.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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