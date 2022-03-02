Российская армия заблокировала работу скорой помощи в Тростянце

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мера Тростянца Юрия Бовы.



По состоянию на 02 марта в Тростянце сложилась крайне напряженная ситуация. Центр города полностью оккупирован российской армией. Бригады экстренной медицинской помощи заблокированы российскими войсками, в связи с чем они не имеют возможности обслуживать вызовы.

По словам мэра города, Тростянецкая городская больница продолжает работать в усиленном режиме. Врачи первичной медицинской помощи консультируют онлайн. Юрий Бова также призвал людей сохранять покой, и не подвергать себя опасности, по возможности оставаясь дома.