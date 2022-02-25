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Російська армія завдала ударів по прикордонних об'єктах у Миколаївській та Одеській областях

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська армія 25 лютого завдала ракетних ударів по прикордонних об'єктах у Миколаївській та Одеській областях. Про наслідки атаки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Україна.

Відзначається, що ракетний удар наносився з моря. Атаці зазнали прибережні об'єкти Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Миколаївській та Одеській областях.

У МВС не наводять подробиць події. Також немає інформації про жертви, постраждалих і руйнування.

Нагадаємо, напередодні російські військові завдали ракетного удару по українських прикордонниках в Запорізькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі і поранені.

Зазначимо, 24 лютого ворог атакував Острів Зміїний. В результаті загинули всі його захисники-13 прикордонників. Їм присвоїли звання Героя України посмертно.

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