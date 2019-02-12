Російська агресія не змінить статусу України як морської держави, - Порошенко

Порошенко додав, що Україна не допустить окупації Азовського моря та Керченської протоки

Агрессия РФ на Донбассе, аннексия Крыма, агрессия против ВМС Украины в Керченском проливе не изменят нашего статуса морского государства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что Украина сохранит статус морского государства.

"Присутствие на море - важный национальный интерес. Статус Украины как морского государства - сохраним. Статус Измаила - морских ворот Украины - будем развивать", - написал президент

Также Порошенко добавил, что Украина не допустит оккупации Азовского моря и Керченского пролива.

"Мы обеспечим выполнение двусторонних соглашений о свободе мореплавания, в частности, - в Азовском и Черном морях. Мы гарантируем безопасность и защиту национальных интересов Украины", - говорится в сообщении президента Украины.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят 18 февраля ситуацию в Украине. На повестке дня будет обсуждаться вопрос расширения пакета санкций против России, мобилизация поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков.

РБК-Украина писало, что во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности будет обсуждаться свобода судоходства в Черном море.