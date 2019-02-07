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Суд РФ розгляне скарги на арешт захоплених ФСБ біля берегів Криму українських військових

Новини » Політика    07.02.2019 - 16:47
Суд РФ розгляне скарги на арешт захоплених ФСБ біля берегів Криму українських військових
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

12 лютого розглянуть скарги на арешт Семидоцкого, Опрыско, Мокряка і Цыбизова

Московський міський суд наступного тижня розгляне апеляції захисту на арешт захоплених ФСБ Росії біля берегів анексованого Криму українських військовослужбовців. Про це заявив адвокат Микола Полозов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

За словами адвоката, 12 лютого розглянуть скарги на арешт Євгена Семидоцкого, Андрія Оприско, Романа Мокряка і Сергія Цибізова.

Як наголошується, 13 лютого відбудуться засідання за апеляціями від адвокатів Сергія Чулиби, Юрія Без'язичного, Юрія Будзило, Богдана Небилиці, Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченко, Дениса Гриценка і Андрія Драча.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, Московський міський суд залишив 4 військовополонених моряків під вартою.

Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги захисту щодо першої четвірки військовополонених моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

Раніше спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть рухатися далі в переговорах з Росією поки російська влада не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

Також повідомлялося, що Україна спільно з міжнародними партнерами з антиросійської коаліції готує "Азовський пакет санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в Керченській протоці.

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