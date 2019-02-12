В Європі погіршується ситуація зі свободою слова, - доповідь

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільшу кількість порушень свободи ЗМІ спостерігалося в Італії

В Європі погіршується стан свободи преси. У 2018 році було 140 серйозних порушень свободи преси, зокрема 17 випадків безкарності за вбивства журналістів, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Рolitico з посиланням на щорічний звіт партнерських організацій Платформи Ради Європи щодо захисту журналістики та безпеки журналістів, в тому числі Європейської федерації журналістів та "Репортерів без кордонів".

Повідомляється, що найбільша кількість порушень свободи ЗМІ спостерігалося в Італії. Схожа ситуація в Туреччині, де понад 200 журналістів було арештовано або затримано після спроби державного перевороту в середині 2016 року.

У доповіді йдеться про те, що рівень європейської свободи преси у 2018 - найбільш нестійкий за весь період після закінчення холодної війни.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що доповідь може "послужити основою для діалогу з державами-членами щодо шляхів поліпшення свободи ЗМІ".

Зазначимо, РБК-Україна писало, що Human Rights Watch у своїй доповіді звинуватила українську владу в обмеженні свободи слова в 2018. У доповіді йдеться про те, що в 2018 році в Україні продовжували обмежувати свободу вираження думок, свободу інформації та свободу ЗМІ, не доклали достатньо зусиль для розслідування нападів на активістів і недостатньо протистояли насильству проти меншин.

Додамо, що в рейтингу Свободи в Інтернеті від Freedom House рівень свободи в Інтернеті в Україні поступово погіршується.