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Росіянка може покинути зимові Олімпійські ігри-2022 через допінг: рішення ухвалить Спортивний арбітраж

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Пекін, П'ятниця 11 лютого 2022 11:24
Росіянка може покинути зимові Олімпійські ігри-2022 через допінг: рішення ухвалить Спортивний арбітраж Фото: Каміла Валієва (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Подальше перебування російської фігуристки Каміли Валієвої на Іграх в Пекіні під питанням. Спортивний арбітражний суд визначить долю впійманої на допінгу росіянки на виїзному засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurosport.

Міжнародне агентство тестування (ITA) офіційно підтвердило порушення антидопінгових правил спортсменкою ОКР. Організація звернулася до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) для відсторонення Валієвої.

Росіянка здала позитивний тест ще в грудні, виступаючи в місцевому чемпіонаті. Порушення допінгу виявила шведська лабораторія і миттєво встановила тимчасову заборону на участь фігуристки в змаганнях.

Однак, сама Валієва подала апеляцію до Дисциплінарного комітету Російського антидопінгового агентства на таке рішення. Тамтешні функціонери швидко зняли заборону, і Валієва продовжує готуватися до наступних змагань.

Тим не менше, нагородження команди ОКР золотими медалями за перемогу в командних змаганнях досі не відбулося саме через позитивний допінг-тест 15-річної фігуристки.

Нагадаємо, що напередодні іранський гірськолижник був упійманий на вживанні метаболіт дегідрометил-тестостерону.

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