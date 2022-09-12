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Росіянин поскаржився на вдалий наступ ЗСУ у Харківській області: перехоплення ГУР

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 21:07
Росіянин поскаржився на вдалий наступ ЗСУ у Харківській області: перехоплення ГУР Фото: Росіянин поскаржився на вдалий наступ ЗСУ у Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіянин у розмові з батьком поскаржився, що українські військові вдало атакують їх, тому вони вимушені відступати з позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Російський окупант розповів своєму батьку, що ситуація на фронті для них погана.

"Програємо ми, конкретно при чому", - заявив окупант.

За словами окупанта, у його підрозділі дуже велика кількість поранених. Також росіянин розповів, що українські військові з'явились у тилу окупантів та від цього їм було нікуди тікати. Російську артилерію та міномети регулярно знищуються українськими бійцями.

"Вони лише наступають і наступають. Тому колонами будемо відступати", - додав у підсумку росіянин.

Нагадаємо, що раніше п'яний окупант розповів про великі втрати у своєму підрозділі.

Також, російський окупант скаржиться знайомому на контрнаступ ЗСУ у Харківській області.

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