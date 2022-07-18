RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни заявили про нібито захоплення Сіверська. Місто під контролем ЗСУ

Фото: Сіверськ залишається під контролем ЗСУ (freeradio.com.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області). Дана інформація не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Сіверськ нібито перейшов під оперативний контроль так званих "союзних сил", а бої ведуться на околицях.

Як заявив начальник місцевої військової адміністрації Олексій Воробйов, місто як і раніше під контролем Збройних сил України.

"Це все брехня. Я тільки звідти - їздив розвозити хліб. Все під контролем Збройних сил України. Сіверськ - це Україна", - зазначив він.

Ситуація в Сіверській громаді станом на сьогодні залишається напруженою, окупанти обстріляли сусіднє село Серебрянка.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, противник продовжує намагатися просунутися на Донецькому і Слов'янському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України