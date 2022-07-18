UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне заявили о якобы захвате Северска. Город под контролем ВСУ

Фото: Северск остается под контролем ВСУ (freeradio.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты заявили о якобы захвате Северска (Донецкой области). Данная информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Отметим, сегодня российские СМИ распространили информацию о том, что Северск якобы перешел под оперативный контроль так называемых "союзных сил", а бои ведутся в окрестностях.

Как заявил начальник местной военной администрации Алексей Воробьев, город по-прежнему под контролем Вооруженных сил Украины.

"Это все ложь. Я только оттуда - ездил развозить хлеб. Все под контролем Вооруженных сил Украины. Северск - это Украина", - отметил он.

Ситуация в Северской общине по состоянию на сегодня остается напряженной, оккупанты обстреляли соседнее село Серебрянка.

Напомним, по информации Генерального штаба ВСУ, противник продолжает пытаться продвинуться на Донецком и Славянском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины