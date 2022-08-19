ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Мелітополі окупанти готують диверсії, мінуючи котельні, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, П'ятниця 19 серпня 2022 14:29
У Мелітополі окупанти готують диверсії, мінуючи котельні, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp.ua)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти минуть теплоцентралі та котельні. Росіяни готуються їх підірвати, щоб звинуватити Україну в зриві опалювального сезону.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міського голови в ефірі національного телемарафону новин.

"Вже другий день йде мінування наших теплоцентралей і наших великих котелень – їх три. Окупанти їх мінують, щоб звинувачувати наші ЗСУ, але ми розуміємо, що зруйнували газову систему саме росіяни. Так що з опаленням буде складно", - сказав він.

За словами Федорова, що восени місто та інші окуповані території Запорізької області може чекати комунальний колапс, тому що в багатьох населених пунктах немає газу, а значить, не буде опалення.

За інформацією Запорізької ОВВА, на сьогодні в області без газопостачання перебуває 226 681 абонент у 269 населених пунктах області. Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 і частково 8 населених пунктів.

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі вранці 16 серпня прогриміли відразу два вибухи. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.

Також ми писали, що після вибуху в Мелітополі окупанти оточили район НП і заблокували виїзд з міста навіть у бік Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Мелітополь
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам