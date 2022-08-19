У Мелітополі окупанти готують диверсії, мінуючи котельні, - мер

У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти минуть теплоцентралі та котельні. Росіяни готуються їх підірвати, щоб звинуватити Україну в зриві опалювального сезону.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міського голови в ефірі національного телемарафону новин.

"Вже другий день йде мінування наших теплоцентралей і наших великих котелень – їх три. Окупанти їх мінують, щоб звинувачувати наші ЗСУ, але ми розуміємо, що зруйнували газову систему саме росіяни. Так що з опаленням буде складно", - сказав він.

За словами Федорова, що восени місто та інші окуповані території Запорізької області може чекати комунальний колапс, тому що в багатьох населених пунктах немає газу, а значить, не буде опалення.

За інформацією Запорізької ОВВА, на сьогодні в області без газопостачання перебуває 226 681 абонент у 269 населених пунктах області. Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 і частково 8 населених пунктів.