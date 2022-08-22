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Росіяни "засвітили" в мережі точне розташування своїх ЗРК С-400 у Криму

Фото: Росіяни "засвітили" в мережі точне розташування своїх ЗРК С-400 у Криму (Скриншот)
Автор: Олег Васьків

Росіяни, які відпочивали в окупованому Криму, виставили у соцмережах фото системи протиповітряної оборони С-400 армії РФ під Євпаторією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter швейцарського дослідника супутникових знімків Бенджаміна Пітте.

Незалежний OSINT-дослідник звернув увагу на світлини бази ППО, яка видніється вдалині, опубліковані громадянами Росії наприкінці липня.

Фотографії містили геолокаційні позначки, які дозволили аналітику встановити, що вони були зробленв неподалік села Молочне в районі Євпаторії.

"Тут розташована батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнив Пітте.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись "захистом" півострова, розкрила місце розташування російських ППО.

До слова, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система протиповітряної оборони.

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