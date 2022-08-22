Росіяни "засвітили" в мережі точне розташування своїх ЗРК С-400 у Криму

Росіяни, які відпочивали в окупованому Криму, виставили у соцмережах фото системи протиповітряної оборони С-400 армії РФ під Євпаторією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter швейцарського дослідника супутникових знімків Бенджаміна Пітте.
Незалежний OSINT-дослідник звернув увагу на світлини бази ППО, яка видніється вдалині, опубліковані громадянами Росії наприкінці липня.
Фотографії містили геолокаційні позначки, які дозволили аналітику встановити, що вони були зробленв неподалік села Молочне в районі Євпаторії.
"Тут розташована батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнив Пітте.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись "захистом" півострова, розкрила місце розташування російських ППО.
До слова, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система протиповітряної оборони.
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