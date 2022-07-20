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Як виглядає обстріляний ЗСУ Антонівський міст у Херсоні: нові кадри

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Херсон, Середа 20 липня 2022 18:29
Як виглядає обстріляний ЗСУ Антонівський міст у Херсоні: нові кадри Фото: наслідки удару по Антонівському мосту у Херсоні (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

ЗСУ обстріляли Антонівський міст у Херсоні. З'явилися нові кадри з місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, розміщені першим заступником голови Херсонської обласної ради Юрієм Соболевським у Telegram.

На кадрах добре видно пошкодження моста. Пересуватися шляхопроводом зараз не тільки проблематично, а й небезпечно. Автомобілісти, що ризикнули заїхати на міст, їдуть ним на мінімальній швидкості.

Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Раніше повідомлялось, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

До того ж вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, ЗСУ ускладнили життя окупантам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

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