Як виглядає обстріляний ЗСУ Антонівський міст у Херсоні: нові кадри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, розміщені першим заступником голови Херсонської обласної ради Юрієм Соболевським у Telegram .

На кадрах добре видно пошкодження моста. Пересуватися шляхопроводом зараз не тільки проблематично, а й небезпечно. Автомобілісти, що ризикнули заїхати на міст, їдуть ним на мінімальній швидкості.

Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Раніше повідомлялось, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

До того ж вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, ЗСУ ускладнили життя окупантам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

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