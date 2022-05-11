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Росіяни заблокували жителям ОРЛО доступ до Facebook и Instagram

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Середа 11 травня 2022 16:23
Росіяни заблокували жителям ОРЛО доступ до Facebook и Instagram Фото: росіяни заблокували жителям ОРЛО доступ до Facebook и Instagram (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Окупаційна влада "ЛНР" заблокувала доступ до Facebook та Instagram на тимчасово непідконтрольній території України. Нібито, через те, що компанія Meta дозволила заклики до насильства щодо російськомовних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбаса".

Своє ж пояснення керівництво "ЛНР" фактично копіює у "мінзв’язку "ДНР", яке сьогодні також обмежило доступ до соціальних мереж.

"На території "Донецької Народної Республіки" оператори зв'язку розпочали блокування забороненої інформації, що несе загрозу її мешканцям...Зокрема, вже заблоковано доступ до інформаційних ресурсів американської компанії Меta, яка дозволила у своїх соцмережах заклики до насильства щодо російськомовних користувачів. У зв'язку з цим доступ до соціальних мереж Meta - Facebook та Instagram - на території Республіки заблокований", - зазначається на сайті "Міністерства зв'язку "ДНР".

Користуватися платформами Facebook та Instagram й надалі можна застосовуючи сервіси VPN.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що жителям "ДНР" обмежили доступ до низки соціальних мереж.

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