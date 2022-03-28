ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії звинуватили Meta в порушенні конституційного ладу

Новость на русском →
Москва, Понеділок 28 березня 2022 12:26
У Росії звинуватили Meta в порушенні конституційного ладу Фото: у РФ звинуватили Meta в порушенні конституційного ладу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Тверський суд Москви опублікував повний текст рішення, в якому називаються причини блокування компанії Meta в Росії. Зокрема, в РФ вважають, що Facebook і Instagram загрожують конституційному ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Інтерфакс.

"Американська транснаціональна холдингова компанія Meta Platforms Inc. поширює на території РФ матеріали, що містять заклики до здійснення насильницьких дій екстремістського характеру щодо громадян Росії, порушує права громадян Росії, несе в собі загрозу конституційному ладу Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Мeta визнана в Росії екстремістською організацією. При цьому суд не обмежує використання соцмереж Facebook і Instagram фізичними та юридичними особами.

Нагадаємо, що у Росії остаточно заблокували Facebook та Instagram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Facebook Instagram
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України