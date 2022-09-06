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По Кривому Рогу завдано ракетного удару: що відомо

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Кривий Ріг, Вівторок 06 вересня 2022 08:24
По Кривому Рогу завдано ракетного удару: що відомо Фото: по Кривому Рогу завдано ракетного удару (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Над містом піднімається стовп чорного диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося в укриттях", - повідомив він.

Куди саме потрапила ракета, не повідомляється. Також поки невідомо, чи є постраждалі.

Місцеві Telegram-канали публікую фото з місця "прильоту". В районі ракетного удару піднімається стовп чорного диму.

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Кривий Ріг ракетный удар
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