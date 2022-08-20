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Росіяни ведуть масований наступ на Донбасі: бо йдуть на низці напрямків

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Донбас, Субота 20 серпня 2022 08:36
Росіяни ведуть масований наступ на Донбасі: бо йдуть на низці напрямків Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська не полишають своїх намірів захопити Луганську й Донецьку область. Саме зараз бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі цих областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Як зазначив Гайдай, на фронті по декілька разів на день росіяни наступають одночасно з різних сторін.

"Вчора ворог організовував наступ за цими (поблизу чотирьох населених пунктів, - ред.) та іншими напрямками, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри - українські захисники тримають оборону", - повідомив голова ОВА.

За його словами, загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву.

Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи.

"Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч він 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння", - додає Гайдай.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, ЗСУ відбили штурми і відкинули окупантів на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Новопавлівському напрямках.

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