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Росіяни вчора намагалися "прибрати за собою" на Зміїному, їм допомогли ЗСУ

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Іван Носальський

Російські військові намагалися знищити військову техніку, яку вони залишили після відступу з острова Зміїний. Бійці ЗСУ "допомогли" їм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням", - розповів Залужний.

При цьому він додав, що українські військові "допомогли" загарбникам евакуювати залишки гарнізону з острова.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ підтвердили вивід військ з українського острова Зміїний. Там це назвали "кроком доброї волі".

Пізніше стало відомо, що 1 липня авіація РФ нанесла удар по Зміїному фосфорними бомбами.

Більш детально про звільнення Зміїного з-під окупації можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна "Україна відбила Зміїний. Чому острів стратегічно важливий".

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