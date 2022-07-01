Росія завдала авіаударів фосфорними бомбами по Зміїному

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Керівництво збройних сил Росії не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", - зазначив він.

Він також зазначив, що єдине, в чому противник послідовний, це "влучність" нанесення ударів. Судячи з відео, як мінімум одна бомба впала в море.