Прихильниця "русского мира" з Харкова чекала окупації міста, їй оголосили підозру

Жителька Харкова чекала російської окупації міста та агітувала підтримувати ворога. Проти неї відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Слідство встановило, що з березня по червень жінка добровільно агітувала харків'ян підтримували російських окупантів. За її думкою, РФ рятує Україну від "неонацистів". Прихильниця "русского мира" заявляла, що окупанти повинні були зайти до Харкова, аби "врятувати" російськомовне населення.

Жінці оголосили підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Їй загрожує тюремне ув'язнення.