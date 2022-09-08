В Енергодарі окупанти відтермінували "референдум" до листопада, - мер

Російські окупанти в Енергодарі (Запорізька область) не будуть проводити так званий "референдум" на початку вересня. Росіяни вирішили перенести його на листопад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram .

За його словами, окупанти визнали, що не зможуть провести псевдореферендум в Енергодарі. Тому його нібито відтермінували до листопада.

"Очевидно, що з великою аферою рашистів щось пішло не так. Можливо, тому, що ентузіазм колаборантів, які взялися прислуговувати окупантам у реалізації цього злочину, зведений нанівець", - зазначив Орлов.