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Росіяни після ударів ЗСУ возять боєприпаси під виглядом "гуманітарки", - ГУР

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Херсонська область, Субота 23 липня 2022 13:19
Росіяни після ударів ЗСУ возять боєприпаси під виглядом "гуманітарки", - ГУР Фото: росіяни після ударів ЗСУ возять боєприпаси під виглядом "гуманітарки" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти в Херсонській області почали возити боєприпаси під виглядом так званої "гуманітарної допомоги". Це сталося після того, як наші бійці завдали влучних ударів по складах ворог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз.

"Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії "Єдина Росія". Реальний доставлений вантаж - боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях - закладах культури та освіти", - повідомляє ГУР.

Крім того, розвідка дізналася, що одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів.

"Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там. Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у зв'язку з очікуванням обстрілів з боку ЗСУ периметр посилено охороняється ворогом, виставлено позиції снайперів, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками.

"У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)", - розповідають розвідники.

Загалом, у зв’язку масованими ударами ЗСУ, військовим 1, 2 армійських корпусів ЗС РФ заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів.

"Через що проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту. Аналогічні заходи також мають провести інші підрозділи російських окупаційних військ", - додають в ГУР.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, українські артилеристи вдало працюють по окупантах, через що у ворога проблеми з підвезенням боєприпасів та з особовим складом.

Зазначимо, ЗСУ вже протягом декількох тижнів активно знищують позиції російських окупантів за допомогою HIMARS, ефективне використання РСЗВ українськими воїнами викликає захоплення у США.

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