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Росіяни вдарили по Миколаєву: постраждали два райони, почалася пожежа

Фото: росіяни вранці обстріляли Миколаїв (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Артур Родивилов

Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

Є попередня інформація про пошкодження житлових будинків в одному районі та пожежу в іншому.

У місті знову звучить повітряна тривога, чутні вибухи.

Як повідомлялося, вчора в Миколаєві близько п'ятої ранку прогриміли потужні вибухи.

Останнім часом через постійні обстріли Миколаїв почали порівнювати з Маріуполем. На це глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що інфраструктура Миколаєва сильно страждає через обстріли росіян.

При цьому в місті не така велика кількість убитих і поранених людей, як у Маріуполі.

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Миколаїв