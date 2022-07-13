Окупанти вдарили по Дніпропетровській області: шість тисяч людей залишились без електрики
Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапили дві громади - Червоногригорівська і Мирівська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.
У Червоногригорівці ракети пошкодили лінію електропередач, без світла залишилися Красногригорівка і два села, приблизно 6 000 абонентів. У Мирівській громаді пошкоджено заклад соціальної інфраструктури. Попередньо під час обстрілів люди не постраждали.
Вночі ЗСУ збили в районі Нікополя ще один безпілотник. Таким чином, за ніч вдалося знищити два ворожих БПЛА.
Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили з реактивної артилерії по Нікопольському району. В результаті обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.