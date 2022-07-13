ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вдарили по Дніпропетровській області: шість тисяч людей залишились без електрики

Новость на русском →
Дніпро, Середа 13 липня 2022 08:11
Окупанти вдарили по Дніпропетровській області: шість тисяч людей залишились без електрики Фото: окупанти вдарили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапили дві громади - Червоногригорівська і Мирівська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.

У Червоногригорівці ракети пошкодили лінію електропередач, без світла залишилися Красногригорівка і два села, приблизно 6 000 абонентів. У Мирівській громаді пошкоджено заклад соціальної інфраструктури. Попередньо під час обстрілів люди не постраждали.

Вночі ЗСУ збили в районі Нікополя ще один безпілотник. Таким чином, за ніч вдалося знищити два ворожих БПЛА.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили з реактивної артилерії по Нікопольському району. В результаті обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Нікополь Вторгнення Росії до України
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови