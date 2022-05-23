Росіяни будують оборонні укріплення на Херсонщині, - СтратКом

У Херсонській області ворог продовжує готуватися до можливого контрнаступу Збройних сил України, намагаючись облаштувати захисні позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Управління стратегічних комунікацій у Facebook.
Армія РФ систематично веде обстріли по українських військах. Окрім того, росіяни займаються підготовкою до оборони зайнятих територій.
"На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій наших військ з метою сковування їхніх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровське", – йдеться в повідомленні.
Тим часом російські окупанти намагаються керувати захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.
Нагадаємо, що міський голова Херсона оцінив імовірність створення "ХНР" на території області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.