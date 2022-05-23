Окупанти створили 19 "комендатур" на захоплених територіях України

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил відзвітувало про спроби військ РФ встановити поліцейський режим на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Управління стратегічних комунікацій у Facebook.

Російські окупанти намагаються керувати захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.

"Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев'ятнадцять так званих комендатур", – ідеться в повідомленні.

Тим часом під Мелітополем українські партизани вкотре атакували бронепотяг росіян. Дані про втрати РФ наразі не надходили.