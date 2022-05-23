Росії не потрібна "хнр": мер Херсона оцінив плани окупантів щодо області

Окупанти мають намір анексувати Херсонську область, як це раніше було з Кримом. Проте вони поки що не планують проводити "референдуми".

Міський голова зазначив, що поки не бачить ознак підготовки окупантами "референдуму", про який говорилося раніше. За його думкою, ворог передумав створювати так звану "народну республіку".

"Їм не потрібні ще якісь "днр", "лнр" чи "хнр". Їм не треба псевдореспубліка. Думаю, що у росіян є два шляхи. Перший - приєднати Херсон до Криму. Другий - вони вже створили так званий "комитет спасения", куди обрали тимчасове керівництво в обличчі Володимира Сальдо. Їм легше зараз звернутися до думи і попросити, щоб Херсонщину просто приєднали до РФ. І, до речі, ми про таке вже чули", - зазначив Колихаєв.

Він додав, що окупанти готові порушувати міжнародне право, проте населення не вірить в "покращення" через дії військових в Україні та регіоні в цілому.

"Щоби пройшов референдум, вони мають показати людям, що вони не окупанти, що на них тут чекали, що людям з ними дуже добре. Але цього і близько немає. Аналізуючи та прикидаючи, як вони можуть діяти, можу припустити, що нові розмови - більш предметні - про референдум почнуться ближче до грудня 2022 року чи січня 2023-го. Якщо до того часу ЗСУ не зроблять відповідних рішучих кроків та дій в сторону визволення Херсонщини, тоді, справді, може бути запізно", - додав мер.

Крім того, окупанти у Херсонській області вчиняють мародерство, обкрадають людей, вивозять техніку та продовольство.