Россияне строят оборонные укрепления в Херсонской области, - СтратКом

В Херсонской области враг продолжает готовиться к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины, пытаясь обустроить защитные позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления стратегических коммуникаций в Facebook.
Армия РФ систематически ведет обстрелы по украинским войскам. Кроме того, россияне занимаются подготовкой к обороне занятых территорий.
"На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровское", – говорится в сообщении.
Тем временем российские оккупанты пытаются управлять захваченными территориями с помощью "комендатур". В двух областях захватчики открыли почти два десятка таких образований.
Напомним, что мэр Херсона оценил вероятность создания "ХНР" на территории области.
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