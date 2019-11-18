ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ перевірятиме підозрілі угоди про купівлю землі, - Милованов

Новини » Політика     18.11.2019 - 21:32
СБУ перевірятиме підозрілі угоди про купівлю землі, - Милованов
Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Після цього угоди можуть бути скасовані

Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Служба безпеки України (СБУ) та розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Таку заяву він зробив у відповідь на припущення, що жителі непідконтрольних українській владі територій з українськими паспортами зможуть купувати землю "в інтересах Росії, за гроші Росії".

"Для цього є СБУ. Для цього є Служба зовнішньої розвідки. Ця інформація є. Вона під грифом, і, дійсно, ми ці угоди будемо скасовувати", - сказав Милованов.

Міністр наголосив, що до 2017 року російська компанія через посередників контролювала 200 тисяч гектарів.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков очікує, що на референдумі українці підтримають відкриття ринку землі для іноземців.

Раніше РБК-Україна писало, що законопроект про ринок землі матиме нові показники обсягу для продажу в одні руки. За словами голови ВР, головні застереження, пов'язані з законопроектом - це питання національної безпеки і продаж землі іноземцям.

У законопроекті про ринок землі буде переглянуто обсяг для продажу в одні руки, - Разумков В Кабміні обіцяють дешеві кредити на купівлю землі
Новини України Рынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся