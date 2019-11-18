СБУ перевірятиме підозрілі угоди про купівлю землі, - Милованов

Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Після цього угоди можуть бути скасовані

Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Служба безпеки України (СБУ) та розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Таку заяву він зробив у відповідь на припущення, що жителі непідконтрольних українській владі територій з українськими паспортами зможуть купувати землю "в інтересах Росії, за гроші Росії".

"Для цього є СБУ. Для цього є Служба зовнішньої розвідки. Ця інформація є. Вона під грифом, і, дійсно, ми ці угоди будемо скасовувати", - сказав Милованов.

Міністр наголосив, що до 2017 року російська компанія через посередників контролювала 200 тисяч гектарів.

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