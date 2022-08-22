Авіація завдала ударів по опорному пункту та знищила дві установки С-300 ворога, - ОК "Південь"

Українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки", - зазначили військові. Російським окупантам завдано втрат: солдатів 20;

корпусна самохідна гармата типу "Гіацинт-С";

самохідна гаубиця "Мста-С";

2 пускові установки С-300;

1 радіолокаційна станція підсвітлення й наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М";

2 буксированих міномети 120-го калібру;

3 одиниці броньованої техніки.