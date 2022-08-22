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Авіація завдала ударів по опорному пункту та знищила дві установки С-300 ворога, - ОК "Південь"

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Понеділок 22 серпня 2022 02:19
Авіація завдала ударів по опорному пункту та знищила дві установки С-300 ворога, - ОК "Південь" Фото: Авіація завдала ударів по окупантах (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

Українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки", - зазначили військові.

Російським окупантам завдано втрат:

  • солдатів 20;
  • корпусна самохідна гармата типу "Гіацинт-С";
  • самохідна гаубиця "Мста-С";
  • 2 пускові установки С-300;
  • 1 радіолокаційна станція підсвітлення й наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М";
  • 2 буксированих міномети 120-го калібру;
  • 3 одиниці броньованої техніки.

Нагадаємо, у неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.

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