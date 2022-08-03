Росіяни сьогодні били по житлових будинках Сумської області з артилерії

У середу, 3 серпня, російські окупанти понад півсотні разів обстріляли Сумську область. Пошкоджено житлові будинки одного з селищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За його словами, сьогодні від атак росіян постраждали Юнакіївська, Миропільська та Краснопільська громади. Окупанти провели 55 обстрілів.
При цьому Живицький зазначив, що в Краснопільській громаді війська РФ били по житлових кварталах одного з селищ.
"Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, цивільна інфраструктура", - розповів голова ОВА про наслідки атак.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті ранкових обстрілів Миколаєва в середу, 3 серпня, зруйнований супермаркет, пошкоджені багатоповерхові будинки, приміщення аптеки і декількох магазинів.
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