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Росіяни сьогодні били по житлових будинках Сумської області з артилерії

Фото: росіяни сьогодні били по житлових будинках Сумської області з артилерії (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

У середу, 3 серпня, російські окупанти понад півсотні разів обстріляли Сумську область. Пошкоджено житлові будинки одного з селищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, сьогодні від атак росіян постраждали Юнакіївська, Миропільська та Краснопільська громади. Окупанти провели 55 обстрілів.

При цьому Живицький зазначив, що в Краснопільській громаді війська РФ били по житлових кварталах одного з селищ.

"Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, цивільна інфраструктура", - розповів голова ОВА про наслідки атак.

Наслідки обстрілу Сумської області (t.me/Zyvytskyy)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті ранкових обстрілів Миколаєва в середу, 3 серпня, зруйнований супермаркет, пошкоджені багатоповерхові будинки, приміщення аптеки і декількох магазинів.

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Війна Росії проти УкраїниСумская область