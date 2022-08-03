Россияне сегодня били по жилым домам Сумской области из артиллерии

В среду, 3 августа, российские оккупанты более полсотни раз обстреляли Сумскую область. Повреждены жилые дома одного из поселков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По его словам, сегодня от атак россиян пострадали Юнакиевская, Миропольская и Краснопольская громады. Оккупанты провели 55 обстрелов.
При этом Живицкий отметил, что в Краснопольской громаде войска РФ били по жилым кварталам одного из поселков.
"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура", - рассказал глава ОВА о последствиях атак.
Напомним, ранее стало известно, что в результате утренних обстрелов Николаева в среду, 3 августа, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.
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