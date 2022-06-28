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Вибухають російські склади та казарми: Гайдай про ситуацію в Луганській області

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 20:33
Вибухають російські склади та казарми: Гайдай про ситуацію в Луганській області Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Луганській області один за одним вибухають склади із боєприпасами росіян, а також казарми із особовим складом ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Очільник Луганської області прокоментував ситуацію в регіоні. Зокрема, розповів, що багатьом пораненим 27 червня в Лисичанську ампутували кінцівки. Їх усіх госпіталізовано по лікарнях Краматорська.

"Убезпечити населення від російських снарядів майже неможливо - люди потрапляють під обстріли, йдучи за їжею або водою, як учора, а також гинуть під завалами будинків", - розповів Гайдай.

Він додав. що в Лисичанську відсутні вода, світло та газ. Доставка гуманітарних вантажів ускладнена, але вона відбувається.

За словами Гайдая. росіяни вже кидають в бій застарілі моделі танків: Т-64 та навіть Т-62.

Нагадаємо, в окупованому Сватовому горів склад окупантів.

А вчора росіяни обстріляли мирних людй у Лисичанську, які прийшли набрати води. Є поранені та загиблі.

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