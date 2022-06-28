Вибухають російські склади та казарми: Гайдай про ситуацію в Луганській області

У Луганській області один за одним вибухають склади із боєприпасами росіян, а також казарми із особовим складом ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

Очільник Луганської області прокоментував ситуацію в регіоні. Зокрема, розповів, що багатьом пораненим 27 червня в Лисичанську ампутували кінцівки. Їх усіх госпіталізовано по лікарнях Краматорська.

"Убезпечити населення від російських снарядів майже неможливо - люди потрапляють під обстріли, йдучи за їжею або водою, як учора, а також гинуть під завалами будинків", - розповів Гайдай.

Він додав. що в Лисичанську відсутні вода, світло та газ. Доставка гуманітарних вантажів ускладнена, але вона відбувається.

За словами Гайдая. росіяни вже кидають в бій застарілі моделі танків: Т-64 та навіть Т-62.