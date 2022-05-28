ru ua
Сб, 28 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На кордоні з Білоруссю затримано військового РФ із паспортом України: що про нього відомо

Новость на русском →
Україна, Субота 28 травня 2022 14:07
На кордоні з Білоруссю затримано військового РФ із паспортом України: що про нього відомо Фото: на кордоні з Білоруссю затримано військового РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На кордоні з Білоруссю українські прикордонники затримали російського військового. При собі у нього був паспорт громадянина України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу МВС України.

"На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно зі СБУ затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити в Україну", - йдеться в повідомленні.

На кордоні з Білоруссю затримано військового РФ із паспортом України: що про нього відомо

Пізніше прикордонники з’ясували, що у 2009 році чоловік виїхав до Росії, де отримав російське громадянство. У 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах РФ. А вже у 2016 році уклав контракт.

"За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі", - додають в поліції.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Як повідомлялося, прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. У телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Задержание
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу