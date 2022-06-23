Росіяни проводять "перепис населення" у Маріуполі, - ГУР

Російські військові проводять "перепис населення" серед жителів Маріуполя. Людей змушують пред'являти особисті документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
"Під час процедури у людей вимагають документи, що засвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців)", - розповідають у ГУР.
При цьому росіяни забороняють місцевим жителям виїжджати з Маріуполя. У місті постійно працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які хочуть показати "мирне життя".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі досі спостерігається критична ситуація з водопостачанням. Людям доводиться набирати дощову воду.
Також ми писали, що російські військові почали вивозити техніку з тимчасово окупованого Маріуполя.
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