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Росіяни проводять "перепис населення" у Маріуполі, - ГУР

Ілюстративне фото: росіяни проводять "перепис населення" у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові проводять "перепис населення" серед жителів Маріуполя. Людей змушують пред'являти особисті документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Під час процедури у людей вимагають документи, що засвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців)", - розповідають у ГУР.

При цьому росіяни забороняють місцевим жителям виїжджати з Маріуполя. У місті постійно працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які хочуть показати "мирне життя".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі досі спостерігається критична ситуація з водопостачанням. Людям доводиться набирати дощову воду.

Також ми писали, що російські військові почали вивозити техніку з тимчасово окупованого Маріуполя.

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