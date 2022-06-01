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Росіяни продовжують обстрілювати Миколаївську область: за добу 22 поранених

Фото: Миколаївську область знову обстріляли (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують бити по Миколаєву та області. Внаслідок обстрілів за добу поранення отримали 22 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"Знову дісталося Миколаївському та Баштанському районам. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Широківській та інших громадах. Пошкоджено житлові будинки", - написала Замазєєва.

Також окупанти продовжують гатити і по житловим районам міста Миколаєва, вночі було обстріляне місто Очаків.

За її словами, серед поранених дітей немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 256 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, що Миколаївська область залишається однією з гарячих точок та постійно обстрілюється окупантами.

Додамо, у неділю, 29 травня, окупанти також обстрілювали Миколаїв.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України