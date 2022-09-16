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Тяжкі бої на Донбасі та успіхи ЗСУ в Харківській області: карти боїв на ранок

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Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 08:59
Тяжкі бої на Донбасі та успіхи ЗСУ в Харківській області: карти боїв на ранок Фото: оновлені карти боїв на 16 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові продовжують свій впевнений контрнаступ у Харківській області, тим часом у Херсонській області ситуація дещо складніша. На Донбасі ж ведуться тяжкі запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Тяжкі бої на Донбасі та успіхи ЗСУ в Харківській області: карти боїв на ранок

Харківська область (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, українські військові продовжують свої контрнаступальні операції на сході України, встановивши умови для глибшого просування в тил росіян у східній частині Харківської та дещо західної частини Луганської області.

Припускається, що українські війська вибили противника із Соснового на березі Сіверського Донця та зміцнюють позиції в населеному пункті, попри спроби ворога закріпитися в Лимані. Не виключають аналітики, що ЗСУ могли вибити росіян із Студенок.

Українські війська, як повідомляється, просуваються через річку Оскіл на півночі Харківської області.

Разом з тим наші бійці, за даними ISW, зміцнюють позиції у селі Гряниківка біля траси Р79.

Тяжкі бої на Донбасі та успіхи ЗСУ в Харківській області: карти боїв на ранок

Донбас

За даними карт, українські війська завдали ударів по тилу противника в окупованій Луганській області, включаючи Лисичанськ, Світлодарськ, Перевальськ та Кадіївку, розташовані вздовж основних російських логістичних вузлів.

Росіяни продовжують обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та провели обмежені наземні атаки. Тривають бої за Спірне (на схід від Сіверську) та Майорськ (на південь від Бахмута).

Аналітики зазначають, хоч росіяни заявляли, що нібито захопили Майорськ, ISW не може підтвердити це твердження. Український генеральний штаб також повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на Майорськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

Росіяни намагаються зміцнитися на Донбасі, тож стягують резерви з добровольчих батальйонів 3-го армійського корпусу та залишки підрозділів, які раніше діяли в Харківській області, для зміцнення лінії фронту Донецької та Запорізької областей.

Не менш важливим є те, що російський 137-й повітряно-десантний полк (підлеглий 106-й повітряно-десантній дивізії) зазнав значних бойових втрат у Бахмутському районі і вже не може продовжувати бойових дій без додаткових невстановлених заходів (відновлення).

Тяжкі бої на Донбасі та успіхи ЗСУ в Харківській області: карти боїв на ранок

Південь

Як зазначили аналітики ISW, український Генштаб продовжує оперативну мовчанку про перебіг південної контрнаступальної дії, зазначаючи, що українські сили продовжують удосконалювати свої тактичні позиції та беруть участь у позиційних боях.

Наразі немає офіційного підтвердження й того, що українські війська звільнили Киселівку на північний захід від Херсона, але, як стверджують місцеві жителі, росіяни намагаються мінувати всі дороги у селищі.

Разом з тим на півдні ЗСУ продовжують тримати ініціативу наступу. Вони порушують ворожі наземні лінії зв’язку, знищують бази окупантів та склади з БК вздовж берегів Інгульця та Дніпра. Однак поки росіянам все одно вдається місцями перекидати техніку через Дніпро.

Як припускають фахівці, ймовірно, за добу українські сили могли атакувати кілька складів з боєприпасами ворога в Миколаївській та Херсонській областях. Зокрема, у Садовому (поряд із Снігурівкою) та Комишанах.

Аналітики звертають увагу на евакуацію, яку українська влада оголосила, зокрема, із Миролюбівки (на південний схід від Високополя), що може свідчити про те, що ЗСУ просунулися до населеного пункту.

Наразі виділяють три напрямки військової активності на півдні: на північний захід від Херсона, біля українського плацдарму через річку Інгулець та на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області на захід від Високопілля.

Тяжкі бої на Донбасі та успіхи ЗСУ в Харківській області: карти боїв на ранок

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу ЗСУ, наші бійці за добу вразили 13 опорних пунктів російських військ, тож ворог намагається приховати значні втрати.

Додамо, за даними британської розвідки, армія РФ відчуває нестачу штурмової піхоти і молодших командирів та намагається компенсувати їх за рахунок ув'язнених і дострокового випуску курсантів.

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