Росіяни поспішно тікають зі Сватового через контрнаступ ЗСУ, - Генштаб

На тлі успішного контрнаступу наших військових, російські окупанти гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим. Така ж ситуація спостерігається й у Сватове Луганської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Близько 150 військових Росії вже втекли колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, вантажівці й 19 викрадених автомобілях.
"Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр" та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів", - пише Генеральний штаб ЗСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили Чкаловське Харківської області та встановили у селищі прапор України.
Контрнаступ продовжується. Наші військові звільнили вже близько 40 населених пунктів в регіоні.
Тим часом міністр оборони Олексій Резніков не виключає того, що Росія може спробувати здійснити контрнаступ у відповідь на тлі успіху наших воїнів.
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