Росіяни викрали деталі розслідування спецпрокурора США Мюллера та виклали у мережу

Докази втручання РФ у вибори в США опублікували в Інтернеті для дискредитації роботи Мюллера

Россияне похитили собранные специальным прокурором США Робертом Мюллером доказательства вмешательство России в выборы американского президента и выложили их в Интернет. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что детали расследования были опубликованы в Интернете с целью дискредитации работы Мюллера. Как указано в поданых офисом Мюллера в суд документах, более тысячи файлов, которыми он поделился конфиденциально с адвокатами обвиняемых российских хакеров, впоследствии, были загружены на файлообменник и распространены в Twitter.

"Мы имеем доступ к базе данных расследования спецпрокурора Мюллера, поскольку мы взломали сервер РФ с информацией о деле российских троллей. Вы можете просмотреть все файлы, которые имел Мюллер о российском заговоре. Приятного чтения!", - сказано в сообщении, опубликованном в октябре 2018 на Твиттер-аккаунте Hacking Redstone.

В документах Мюллера указано, что названия и структура папок, в которых содержатся слитые в сеть файлы, совпадают с теми, которые использовала канцелярия спецпрокурора при их передаче адвокатам.

Установлено, что Твиттер-аккаунт был зарегистрирован с российского IP-адреса.

Команда Мюллера также уточнила, что следователи ФБР не обнаружили доказательств взлома серверов. Все вышесказанное говорит о том, что за утечку данных отвечает российская сторона.

Сам Мюллер считает, что доказательства были слиты в Интернет для того, чтобы дискредитировать его расследование.

Напомним, недавно исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакер заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер заканчивает свое расследование о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году.