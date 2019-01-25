Екс-радника Трампа затримали у справі про втручання РФ у вибори США

Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

Стоун неодноразово давав неправдиві свідчення Конгресу США з приводу своїх контактів з WikiLeaks

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання у вибори в США 2016 року, пред'явив звинувачення політичному консультанта Роджеру Стоуну, який співпрацював з президентською кампанією Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Зазначено, що Стоун неодноразово давав неправдиві свідчення Конгресу США з приводу своїх контактів з WikiLeaks, яка влітку 2016 року публікувала документи національного комітету Демократичної партії США, які, як вважають слідчі, вкрали співробітники російського ГРУ.

Повідомляється, що Стоун також намагався схилити іншого свідка до дачі неправдивих свідчень з цього приводу.

Крім того, за даними CNN, ФБР прийшло до будинку Стоуна о шостій ранку, і правоохоронці затримали екс-радника глави США.

Справу Стоуна розглядатиме суд у місті Форт-Лодердейл.

Нагадаємо, в грудні минулого року повідомлялося, що щонайменше 16 осіб з оточення президента США Дональда Трампа мали контакти з росіянами під час передвиборної кампанії і передачі влади в 2016 році, серед них називали і Стоуна.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні екс-радник президента США Трампа Стоун заявив, що в 2016 році зустрічався з громадянином РФ, який пропонував купити компромат на Хілларі Клінтон за 2 мільйони доларів.

Додамо також, в квітні Мюллер перевіряв заяви колишнього радника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна про те, що він зустрічався в 2016 році з главою організації WikiLeaks Джуліаном Ассанжем.