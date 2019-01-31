Росіяни викрали деталі розслідування спецпрокурора США Мюллера та виклали у мережу

Фото: Роберт Мллер (White House)

Докази втручання РФ у вибори в США опублікували в Інтернеті для дискредитації роботи Мюллера

Росіяни викрали зібрані спеціальним прокурором США Робертом Мюллером докази втручання Росії у вибори американського президента та виклали їх у мережу Інтернет. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що деталі розслідування були опубліковані в Інтернет з метою дискредитації роботи Мюллера. Як свідчать подані офісом Мюллера в суд документи, понад тисячу файлів, котрими він поділився конфіденційно з адвокатами обвинувачених російських хакерів, згодом, були завантажені на файлообмінник і поширені в Twitter.

"Ми маємо доступ до бази даних розслідування спецпрокурора Мюллера, оскільки ми зламали сервер РФ з інформацією про справу російських тролів. Ви можете переглянути всі файли, які мав Мюллер про АІД і російську змову. Приємного читання!", - сказано в повідомленні, опублікованому в жовтні 2018 на Твітер-акаунті Hacking Redstone.

У документах Мюллера вказано, що назви і структура папок, у яких містяться злиті в мережу файли, співпадають з тими, котрі використовувала канцелярія спецпрокурора при їх передачі адвокатам.

Встановлено, що Твітер-акаунт був зареєстрований з російської IP-адреси.

Команда Мюллера також уточнила, що слідчі ФБР не виявили доказів тзламу серверів. Усі вищезазначене вказує на те, що за витік даних відповідає російська сторона.

Сам Мюллер вважає, що докази були злиті в Інтернет для того, аби дискредитувати його розслідування.

Нагадаємо, нещодавно виконуючий обов'язки генерального прокурора США Метью Вітакер заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер закінчує своє розслідування щодо втручання Росії у вибори президента у 2016 році.