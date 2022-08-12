Росіяни обстріляли житловий сектор Краматорська, є жертви

Російські окупанти 12 серпня завдали удару по Краматорську в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради .

"Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією, є жертви", - повідомив очільник міста Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, що раніше російська армія завдавала ракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього була зруйнована приватна оселя та промзоні.

У липні російська армія завдавала ракетного удару по школі у Краматорську. Після розбору завалів були знайдені тіла загиблих.

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