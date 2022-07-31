ua ru
Нд, 31 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли село в Сумській області. Осколки наскрізь прошили будинки

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 31 липня 2022 19:41
Росіяни обстріляли село в Сумській області. Осколки наскрізь прошили будинки Фото: наслідки обстрілу Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Артем Горовенко

Російські військові сьогодні обстріляли село Миропілля в Сумській області. Пошкодження отримали не менше п'яти будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

За його словами, росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах селища рано вранці. В результаті розбито понад 10 могил на місцевому кладовищі, пошкоджено лінії електропередач на кількох вулицях.

"Чималі пошкодження отримали щонайменше 5 домогосподарств. У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі і техніка. Кілька будинків прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, сьогодні був зафіксований наймасованіший обстріл Миколаєва з початку російського вторгнення 24 лютого. РБК-Україна зібрало всі подробиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти відводять особовий склад з деяких сіл Запорізької області: що відомо
Окупанти відводять особовий склад з деяких сіл Запорізької області: що відомо
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника