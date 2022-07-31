Росіяни обстріляли село в Сумській області. Осколки наскрізь прошили будинки

Російські військові сьогодні обстріляли село Миропілля в Сумській області. Пошкодження отримали не менше п'яти будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

За його словами, росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах селища рано вранці. В результаті розбито понад 10 могил на місцевому кладовищі, пошкоджено лінії електропередач на кількох вулицях.

"Чималі пошкодження отримали щонайменше 5 домогосподарств. У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі і техніка. Кілька будинків прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення", - зазначив Живицький.