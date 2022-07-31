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Росіяни накрили Сумську область з мінометів та артилерії: горить ферма (фото)

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Сумська область, Неділя 31 липня 2022 11:40
Росіяни накрили Сумську область з мінометів та артилерії: горить ферма (фото) Фото: у Сумській області спалахнула ферма через ворожий обстріл (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вранці обстріляли з мінометів Миропільську громаду Сумської області. Внаслідок чого спалахнула пожежа на місцевій фермі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа", - написав Жививцький.

Наразі дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються.

Фото: у Сумській області спалахнула ферма через ворожий обстріл (t.me/Zhyvytskyy)

Також очільник області уточнив інформацію щодо вчорашніх "прильотів".

"У Середино-Будській громаді вчора ввечері, до пів на дев'яту, тривав артобстріл. Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Двоє людей поранені, один - загинув", - повідомив Живицький.

Крім того, вчора у Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора закінчився артобстріл.

"13 прильотів. Внаслідок цього пошкоджені мережі", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що територія Сумської області майже щодня піддається обстрілам російських військ.

Додамо, також стало відомо, що в Сумської області водій вантажівки наїхав на 11 мін, він загинув на місці.

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