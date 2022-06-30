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Росіяни обстріляли Слов'янськ касетними снарядами: є поранені

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Слов'янськ касетними снарядами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 30 червня, російські військові атакували Слов'янськ Донецької області за допомогою касетних боєприпасів. Мирні жителі отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Слов’янськ знову зазнав обстрілу касетними боєприпасами. Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільної. Поранення отримали шестеро людей", - розповів Лях.

Нагадаємо, у понеділок, 27 червня, російські окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська Донецької області, є вбиті та поранені.

Також ми писали, що за даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти провалили спробу просування у бік Слов'янська.

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Слов'янськДонецька областьВійна Росії проти України