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Окупанти з ранку обстріляли Слов'янськ касетними снарядами: є загиблі та поранені

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Слов'янськ, Понеділок 27 червня 2022 14:29
Окупанти з ранку обстріляли Слов'янськ касетними снарядами: є загиблі та поранені Фото: окупанти з ранку обстріляли Слов'янськ касетними снарядами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у понеділок, 27 червня, російські окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська Донецької області, є вбиті та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Слов'янської міської ВЦА Вадима Ляха у Facebook.

"На жаль, сьогоднішні події у Слов'янську не обмежилися нічним прильотом у багатоповерховий сектор. Вранці від ракетного удару постраждали будинки по вул. Торській та прилеглого до неї приватного сектора. Є вбиті та поранені", - написав він, додавши, що це практично центр міста і тут немає воєнних об'єктів.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

"Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та 1 інфраструктурний об'єкт", - уточнив він.

Як повідомлялося, окупанти спробують оточити ЗСУ у Лисичанську та заблокувати наземні лінії поставок на північний захід від міста, перш ніж відновити наступ на Слов'янськ.

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