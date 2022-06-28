Росія не змогла повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська, - ISW
Російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам в Мазанівці і Долині.
Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.
Основні висновки аналітиків ISW:
- Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.
- На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.
- Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.
- Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 Червня не просунулися вперед.
- Українські контрнаступи вздовж на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.
- Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.
Нагадавши, окупанти постійно знищують Лисичанськ з усього можливого зброї. ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії.
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