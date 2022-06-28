ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія не змогла повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська, - ISW

Новость на русском →
Лисичанськ, Вівторок 28 червня 2022 04:38
Росія не змогла повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам в Мазанівці і Долині.

Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Основні висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.
  • На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.
  • Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.
  • Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 Червня не просунулися вперед.
  • Українські контрнаступи вздовж на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.
  • Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.

Нагадавши, окупанти постійно знищують Лисичанськ з усього можливого зброї. ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ Слов'янськ
NEWS
Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці
Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися