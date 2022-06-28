Росія не змогла повністю відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська, - ISW

Російські війська не змогли повністю відрізати Лисичанськ від шляхів сполучення з Бахмутом. Окупанти також провалили спробу просування в бік Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам в Мазанівці і Долині.

Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмського напрямку, оскільки сконцентрували свою увагу на районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Основні висновки аналітиків ISW:

Російські війська поступово просувалися на північний захід від Лисичанська біля шосе T1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перерізали українські шляхи сполучення з Бахмутом.

На схід від Бахмута в ході наступальних операцій окупанти просувалися розмірено.

Українські війська відбили наступ ворога північніше Слов'янська.

Російські війська здійснили обмежені та локальні атаки на оспорюваних лініях фронту навколо Харкова, але 27 Червня не просунулися вперед.

Українські контрнаступи вздовж на півдні продовжують змушувати російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж лінії зіткнення.

Російська окупаційна влада робить кроки щодо посилення економічного контролю над окупованими територіями і примусу українського населення до переходу на рубль.

Нагадавши, окупанти постійно знищують Лисичанськ з усього можливого зброї. ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії.

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