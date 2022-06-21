Росіяни обстріляли село під Кривим Рогом з "Ураганів", використовували касетні снаряди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

"Поцілили у житлові будинки, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється", - написав Лукашук.

За його словами, під час обстрілу біля села спалахнула пожежа. Станом на 20:00 рятувальники ліквідували полум'я.