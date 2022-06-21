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Росіяни обстріляли село під Кривим Рогом з "Ураганів", використовували касетні снаряди

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли село під Кривим Рогом з "Ураганів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові обстріляли село Шестерня Криворізького району за допомогою РСЗВ "Ураган". Окупанти використовували касетні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

"Поцілили у житлові будинки, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється", - написав Лукашук.

За його словами, під час обстрілу біля села спалахнула пожежа. Станом на 20:00 рятувальники ліквідували полум'я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у понеділок, 20 червня, росіяни обстріляли з артилерії Криворізький район на Дніпропетровщині.

Також ми писали, що у суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області.

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