Росіяни вдарили з артилерії по Криворізькому району

Окупанти вночі відкрили вогонь по Криворізькому району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

Зазначається, що окупанти застосували артилерію.

У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.

Крім того, в Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.

В інших районах області в цю хвилину спокійно, зазначив Резніченко.

Нагадаємо, напередодні увечері, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області.

Ворог атакував нафтобазу. Унаслідок атаки загинули дві людини, ще 13 постраждали.

При цьому вранці 19 червня унаслідок вибуху одного з резервуарів з паливом на нафтобазі загинув рятувальник.