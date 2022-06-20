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Росіяни вдарили з артилерії по Криворізькому району

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Дніпропетровська область, Понеділок 20 червня 2022 08:07
Росіяни вдарили з артилерії по Криворізькому району Фото: російська армія (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вночі відкрили вогонь по Криворізькому району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Зазначається, що окупанти застосували артилерію.

У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.

Крім того, в Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.

В інших районах області в цю хвилину спокійно, зазначив Резніченко.

Нагадаємо, напередодні увечері, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області.

Ворог атакував нафтобазу. Унаслідок атаки загинули дві людини, ще 13 постраждали.

При цьому вранці 19 червня унаслідок вибуху одного з резервуарів з паливом на нафтобазі загинув рятувальник.

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Дніпропетровська область
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